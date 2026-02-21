Ecco come sarà il meteo a Biella nel fine settimana

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2229m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

