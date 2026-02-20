Lite tra clienti al supermercato a Cossato

Un uomo all’interno di un supermercato di Cossato stava infastidendo cassiera e clienti, bloccando di fatto la fila. All’improvviso un cliente spazientito ha preso per il braccio l’uomo e l’ha portato fuori dal supermercato.

Sono volati insulti e gli animi si sono scaldati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per placare gli animi.

