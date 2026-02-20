AttualitàBiella
Lite tra clienti al supermercato a Cossato
Un cliente ha trascinato fuori dal market l’avventore disturbatore
Un uomo all’interno di un supermercato di Cossato stava infastidendo cassiera e clienti, bloccando di fatto la fila. All’improvviso un cliente spazientito ha preso per il braccio l’uomo e l’ha portato fuori dal supermercato.
Sono volati insulti e gli animi si sono scaldati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per placare gli animi.
