Furti nei bar e al Cissabo: due persone indagate

Operazione della squadra mobile di Biella, individuati tramite le auto rubate

La Polizia di Biella ha identificato ed indagato i due autori di una lunga serie di furti avvenuti nel weekend di San Valentino. Una brillante indagine degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella ha permesso di identificare i due autori di alcun furti avvenuti nello scorso weekend e di recuperare parte della refurtiva.

Si tratta di due ventenni biellesi che dapprima rubavano una Fiat Panda ed una Lancia Y all’interno degli uffici del Consorzio Cissabo di Cossato, dopodiché, all’interno della stessa struttura asportavano alcuni computer e smartphone. Non soddisfatti di questo primo furto si recavano al bar della stazione ferroviaria di Biella dove, dopo aver infranto una finestra, riuscivano ad asportare 1300 euro in contanti ed oltre 45 stecche di sigarette ed un centinaio di accendini.

I due ragazzi vendevano subito la maggior parte della merce a Torino dove abbandonavano la Lancia Y, mentre utilizzavano l’altra autovettura per i loro spostamenti in provincia, riuscendo anche a sfuggire ad un inseguimento dei Carabinieri qualche giorno fa in provincia di Novara dove abbandonavano la Fiat Panda.

La meticolosa indagine degli agenti ha permesso di recuperare l’autovettura abbandonata a Torino e una parte della refurtiva che comunque permetteva di acquisire elementi utili per provare i vari furti commessi dai due giovani.

