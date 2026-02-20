Sparisce il pacco Amazon a Occhieppo Superiore.

Dalle telecamere ha visto il corriere Amazon lasciare il pacco che stava aspettando davanti a casa. Ma quando ha aperto la porta per ritirare il pacco questo non c’era più. Ha quindi chiamato i carabinieri.

