Basso BielleseCronaca
Furto a Salussola: rubata una rotoballa di fieno
Non sarebbe la prima volta che capita. Indagano i carabinieri
Furto a Salussola: rubata una rotoballa di fieno
Ignoti avrebbero asportato da un terreno una rotoballa di fieno.
Il proprietario ha detto di avere sospetti su alcuni soggetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia2 giorni fa
Scende dall’auto in panne e viene travolto: morto un uomo di soli 50 anni
Attualità2 giorni fa
L’Elettrotecnica Capra chiude dopo 111 anni d’attività
Circondario2 giorni fa
Addio a Filippo Perin, morto a soli 51 anni
Attualità2 giorni fa
Il Patio saluta Pollone con una cena benefica a favore della mensa di via Novara
Cronaca22 ore fa