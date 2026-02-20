CronacaValle Cervo
Uomo trovato senza vita a Piedicavallo
Probabile il decesso per cause naturali
Tragedia a Piedicavallo. E’ stato trovato privo di vita nella giornata di ieri Nicola Parison, 62 anni.
Sul posto i carabinieri e il medico legale che ha dichiarato il decesso.
