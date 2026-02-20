Fiamme a Gaglianico in un alloggio a causa di una stufa elettrica. Le fiamme si sarebbero propagate alla stanza da letto.

Incendio a Gaglianico: un uomo di 84 anni intossicato

Intervento dei vigili del fuoco, carabinieri e 118 per soccorrere la persona all’interno. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e portato in salvo un 84enne all’interno della stanza. Le sue condizioni erano gravi per l’intossicazione. E’ stato portato in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri.

