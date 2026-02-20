AttualitàCossatese
Le guardie venatorie della provincia incontrano gli studenti
Scuola di Cossato
In occasione della Settimana dello Sport, l’Istituto Comprensivo di Cossato ha organizzato tre giornate dedicate alla sensibilizzazione dei più piccoli sull’importanza dell’attività all’aria aperta, della conoscenza del territorio, del movimento e del benessere. All’interno di questo percorso si è inserito l’incontro con la Provincia di Biella e le sue Guardie di Polizia Provinciale – Nucleo Faunistico Ambientale, promosso nell’ambito del progetto “Piccoli Cittadini Consapevoli”, presso la Scuola Primaria di Cossato Parlamento.
L’iniziativa, inserita nella didattica orientativa e nell’educazione civica, mira a rafforzare nei bambini la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e dell’importanza della tutela ambientale e del territorio. Il progetto di plesso, attivo da circa dieci anni, si articola in tre nuclei tematici: Costituzione e legalità, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale; in linea con l’Agenda 2030, promuove la partecipazione consapevole degli alunni attraverso attività concrete e incontri con rappresentanti delle Istituzioni, per favorire una cittadinanza attiva e consapevole.
Nella mattinata di venerdì 20 febbraio, Andrea CeRreia Varale e Samuele Brunatti, giovani Guardie Provinciali, hanno illustrato ai piccoli alunni il proprio lavoro sul territorio, soffermandosi sui diritti e doveri del cittadino in materia di salvaguardia ambientale. Attraverso la presentazione degli strumenti utilizzati durante i servizi, la visione di brevi filmati e alcuni giochi dedicati al riconoscimento degli animali, l’incontro si è trasformato in un momento educativo, ma anche divertente e coinvolgente.
Per l’occasione, anche il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ha voluto testimoniare la vicinanza dell’Ente provinciale al mondo della scuola, portando il proprio saluto e illustrando in modo semplice e dinamico le attività e le competenze della Provincia. «Questi momenti – dichiara il Presidente – sono tra i più belli del mio lavoro. Per i bambini di questa età tutto è scoperta. Abbiamo voluto trovare un modo semplice, coinvolgente e divertente per avvicinarci ai nostri piccoli studenti e raccontare ciò di cui si occupa la Provincia, in particolare il prezioso lavoro delle nostre Guardie Provinciali, che ringrazio per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati. Occasioni come questa, fuori dalle mura del palazzo, sono per la Provincia di Biella un’esperienza davvero arricchente».
