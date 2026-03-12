Colpi in strada fanno scattare l’allarme… ma era una pistola scacciacani.

Momenti di tensione nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Biella dove alcuni colpi esplosi in strada hanno fatto temere il peggio ai residenti di via Don Sturzo.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando alcuni cittadini hanno contattato le forze dell’ordine pensando a una possibile sparatoria. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato insieme agli agenti della Squadra Mobile per verificare la situazione.

Dai controlli è però emerso che si trattava di una bravata: alcuni giovani avevano sparato dei colpi utilizzando una pistola scacciacani. I ragazzi sono stati identificati. L’episodio non ha causato feriti né danni.

