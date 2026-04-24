La locanda non apre per il video fascista. Parla il gestore.

“In riferimento alle recenti notizie di cronaca e al dibattito pubblico generato dalla diffusione di un video che mi ritrae, sento il dovere di chiarire la mia posizione per ristabilire la verità dei fatti e per esprimere il mio profondo rammarico per l’accaduto.

Il video in questione, pubblicato lo scorso 12 febbraio sul mio profilo personale e privato di TikTok, non aveva alcuna finalità promozionale o politica. Si trattava di un contenuto di natura puramente goliardica e scherzosa, destinato alla sfera privata e familiare, come dimostra la sequenza di fotografie che ritraggono me e mia moglie. La presenza di una singola immagine del locale è del tutto incidentale e priva di qualsiasi scopo promozionale o commerciale.

Per oltre due mesi, tale video è rimasto confinato alla sua dimensione privata. Solo in data 16 aprile, per opera di soggetti terzi a me ignoti, il contenuto è stato illecitamente sottratto dal mio profilo e diffuso su altre piattaforme, decontestualizzandolo e attribuendogli un significato che non ha mai avuto. Sono io la prima vittima di questa operazione, che ha trasformato uno scherzo privato in un caso pubblico. A riprova della mia totale estraneità alla sua diffusione e del danno subito, ho già provveduto a sporgere formale querela contro ignoti affinché vengano individuati i responsabili di questa illecita divulgazione.

Desidero inoltre esprimere la mia piena condivisione e il mio totale rispetto per la decisione assunta dal Sindaco di Varallo di posticipare l’inaugurazione del locale. Comprendo perfettamente le ragioni di opportunità e di tutela dell’ordine pubblico, specialmente in una data così importante e simbolica come il 25 Aprile. Nutro il massimo rispetto per la Festa della Liberazione e per i valori che essa rappresenta, in particolare per una Città come Varallo, insignita di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Intendo prendere le distanze più nette da qualsiasi ideologia estremista o antidemocratica, che non mi appartiene e dalla quale mi dissocio senza riserve. Il mio unico obiettivo è sempre stato quello di avviare un’attività lavorativa per me e la mia famiglia, e di poterla integrare nel tessuto sociale e commerciale di Varallo, una comunità che rispetto profondamente.

Esprimo il mio più sincero rammarico per come un contenuto privato sia stato strumentalizzato, urtando la sensibilità di molti e causando un danno alla mia persona e all’immagine della Città. Confido che le autorità competenti possano fare piena luce sulla vicenda e spero di poter presto dimostrare, con il mio lavoro e il mio impegno, la mia buona fede e il mio rispetto per la comunità che mi ospita.

Gianpietro Cavanè

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