Accoltellato in strada per un debito: anche un pensionato di Biella tra i quattro arrestati

C’è anche un pensionato di Biella tra le quattro persone arrestate per un episodio di fine 2024, quando un uomo venne accoltellato in strada per un debito di 30mila euro, a Torino.

Accoltellato in strada a Torino: quattro arrestati per tentato omicidio, nei guai anche un biellese

I carabinieri hanno eseguito quattro misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, ritenute responsabili di tentato omicidio in concorso. Si tratta di un 46enne di origine nordafricana, due 25enni e un pensionato 78enne. Quest’ultimo si trovava già in carcere a Biella per altre ragioni. L’operazione si è svolta a Torino, Leinì, Settimo Torinese e, appunto, Biella.

L’aggressione e le indagini

Come riferisce Adnkronos, le indagini coordinate dalla Procura di Torino erano scattate in seguito all’aggressione avvenuta la sera del 19 dicembre 2024 alla periferia nord del capoluogo piemontese, dove un cittadino marocchino di 53 anni era stato accoltellato e aveva riportato gravi lesioni, tra le quali la recisione dell’arteria femorale. La prognosi era stata di 45 giorni.

Dalle testimonianze raccolte e dall’analisi delle telecamere della zona, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e identificato i ruoli ricoperti dagli arrestati. Secondo gli inquirenti, il mandante sarebbe stato il 46enne di origine nordafricana, residente da tempo a Torino. I due 25enni, invece, sarebbero stati gli esecutori materiali. Il pensionato di 78 anni, originario della Sicilia e attualmente residente a Biella, invece, secondo l’accusa avrebbe accompagnato l’esecutore sul posto e ne avrebbe garantito la fuga.

All’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un debito di 30mila euro non onorato dalla vittima. Gli arrestati sono stati portate in carcere a Torino e Ivrea, fatta eccezione per il 78enne, già ristretto per altra causa in carcere a Biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook