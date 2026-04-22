Cossato ha detto addio a Renzo Uberti Bona

Renzo Uberti Bona è morto nei giorni scorsi all’età di 66 anni. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere mercoledì scorso dopo un lungo periodo di malattia.

Renzo Uberti Bona è comparso a 66 anni

Residente in città e molto apprezzato, ha lasciato nel dolore la moglie Vanessa Fernandez e i figli Marco con Roberta e Luca con Francesca.

La famiglia, in una nota, ha ringraziato di cuore il dottor Ermanno Fanton e l’infermiere Filippo Amarilli, nonché l’operatrice sociosanitaria Valentina Santomauro, per la loro disponibilità.

Martedì a Cossato l’ultimo saluto

Il funerale è stato celebrato martedì nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Cossato. Al termine della funzione religiosa la salma è stata trasportata al tempio crematorio di Biella.

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