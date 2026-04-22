A Biella arriva il Mercato Europeo

Biella torna ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dal 24 al 26 aprile, i Giardini Zumaglini e le zone limitrofe ospiteranno il “Mercato Europeo”, oggi ribattezzato “Mercato delle Regioni d’Europa”, una manifestazione capace di trasformare il cuore della città in un crocevia di culture, tradizioni e sapori provenienti da tutto il continente.

Quando arriva il Mercato Europeo a Biella?

Le bancarelle animeranno la città da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Per tre giorni, dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, l’area verde cittadina si animerà con stand che proporranno un’ampia offerta di street food internazionale, birre artigianali, dolci tipici e specialità gastronomiche difficilmente reperibili altrove. Un vero e proprio viaggio culinario senza lasciare Biella, tra profumi e ricette che raccontano identità e territori diversi.

Accanto all’enogastronomia, come sempre, spazio anche all’artigianato europeo, con espositori pronti a mostrare creazioni originali che uniscono tradizione e innovazione, offrendo al pubblico oggetti unici e lavorazioni tipiche dei diversi Paesi rappresentati.

Un calendario itinerante che tocca 27 città italiane

L’iniziativa si inserisce in un calendario itinerante che, fino a settembre, toccherà 27 città italiane, confermando il successo di un format capace di richiamare visitatori e curiosi in ogni tappa. Anche a Biella, dunque, si rinnova un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, trasformando il cuore verde della città, i giardini Zumaglini, in un punto d’incontro vivace e multiculturale.

Non solo mercato, dunque, ma anche occasione di socialità e intrattenimento, con musica, colori e quell’atmosfera festosa che caratterizza da sempre la manifestazione. Un evento che promette di animare il centro cittadino e di offrire ai biellesi — e non solo — un fine settimana all’insegna della scoperta, del buon cibo e della convivialità.

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