Attualità
Lutto a Valdilana: addio a Silvana Mauro di 69 anni
Oggi il funerale a Ponzone. Lascia il marito, due figlie con le famiglie e i nipoti.
Lutto a Valdilana: addio a Silvana Mauro di 69 anni
Si è spenta cristianamente a 69 anni Silvana Mauro in Cavallini. Lascia il marito Luciano, le figlie Simona con il marito Roberto, Roberta con il marito Davide, oltre ai nipoti Davide e RebeccaIl funerale sarà celebrato oggi pomeriggio venerdì 24 aprile alle 15 in chiesa parrocchiale. La famiglia ringrazia il reparto di rianimazione dell’ospedale di Ponderano per le cure prestate.
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