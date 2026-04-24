Attualità
Elsa è stata dimessa dal Cto di Torino
Presto potrà tornare a casa
È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e verrà ora trasferita al vicino ospedale infantile del capoluogo piemontese Regina Margherita per alcune settimane prima di poter tornare a casa.
La notizia è riportata dall’ ANSA
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