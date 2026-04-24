Dalla lite si passa alle botte: 48enne in ospedale

Intervento dei carabinieri in un paese della Valle Cervo nella giornata del 23 aprile per una lite. Un 48enne avrebbe iniziato una discussione con un’altra persona per questioni ancora da chiarire. Dalle parole si è passati ai fatti e il 48enne è stato colpito al volto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale. E’ stato informato delle facoltà di legge.

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