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Dalla lite si passa alle botte: 48enne in ospedale

E’ successo in Valle Cervo

Pubblicato

7 ore fa

il

donna travolta e uccisa sulle strisce

Dalla lite si passa alle botte: 48enne in ospedale

Intervento dei carabinieri in un paese della Valle Cervo nella giornata del 23 aprile per una lite. Un 48enne avrebbe iniziato una discussione con un’altra persona per questioni ancora da chiarire. Dalle parole si è passati ai fatti e il 48enne è stato colpito al volto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale. E’ stato informato delle facoltà di legge.

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1 Commento

1 Commento

  1. steap63

    24 Aprile 2026 at 21:42

    Bella gente in Valle….

    Rispondi

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