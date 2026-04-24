I carabinieri di Biella a Mottalciata: la caserma diventa itinerante

Lo Stato accorcia le distanze e si mette in movimento. Su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, il territorio di Mottalciata accoglie una risorsa d’eccellenza: la Stazione Mobile. Non un semplice mezzo di pattuglia, ma una vera e propria centrale operativa su quattro ruote pensata per garantire sicurezza e assistenza anche laddove la logistica fisica ha subito cambiamenti.

L’iniziativa nasce per rispondere al ripiegamento temporaneo della sede di Mottalciata presso quella di Salussola. In attesa del rientro nella sede storica — i cui lavori sono attualmente sostenuti dall’impegno dell’Amministrazione Comunale — l’Arma ha scelto di annullare i disagi per la cittadinanza portando i propri servizi direttamente nelle piazze e nelle frazioni.

Tecnologia e Vicinanza al Cittadino

La Stazione Mobile, sviluppata sul modello full-electric Ford E-Transit, incarna l’evoluzione del Carabiniere di prossimità. Il mezzo è un concentrato di innovazione e inclusività:

Sportello al pubblico: È possibile sporgere denunce e richiedere consulenze burocratiche.

Sostenibilità e Autonomia: Motore elettrico silenzioso, sistemi informatici avanzati collegati alle banche dati e torri faro per operare h24 in ogni condizione climatica.

Accessibilità e Soccorso: Dotata di rampa per disabili e presidi sanitari d’emergenza, inclusi kit di pronto soccorso e defibrillatore (DAE).

La presenza di questo presidio dinamico nelle aree sensibili e periferiche non solo scoraggia la microcriminalità, ma riafferma il ruolo dell’Arma come punto di riferimento umano e istituzionale, trasformando l’attesa per la nuova caserma in un’opportunità di vicinanza ancora più stretta al cittadino.

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