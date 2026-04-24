Da quest’anno c’è una novità importante per il Santuario di Oropa. Sarà possibile destinare il proprio 5×1000 a sostegno di questo luogo unico. Si tratta di un aiuto concreto per la cura di uno dei simboli spirituali del Piemonte. Oropa è da sempre una “casa e chiesa” (Domus et Ecclesia). È un punto di riferimento per pellegrini e devoti che cercano accoglienza.

Manutenzione e vita quotidiana

Le risorse raccolte avranno un obiettivo preciso. Saranno destinate interamente alla manutenzione ordinaria. Questo impegno è fondamentale per garantire l’apertura quotidiana del complesso. Serve a conservare gli spazi che ospitano la Madonna Nera e ad accogliere i visitatori. Gestire un patrimonio simile è una sfida economica continua.

Il Santuario, infatti, non è un ente pubblico né ecclesiastico puro: deve autosostenersi. I costi di gestione sono imponenti. Tra riscaldamento, pulizia e cura del patrimonio UNESCO, la spesa è di circa 7 euro al minuto. Destinare il 5×1000 significa quindi proteggere un bene che appartiene a tutti.

Sette milioni per il futuro

Parallelamente, Oropa si prepara a una trasformazione strutturale. Il Ministero della Cultura ha stanziato 7 milioni di euro. Il Santuario non gestirà direttamente i fondi, ma beneficerà delle opere. I lavori saranno curati dalla Società di Committenza Regionale (SCR) e dalla Direzione Regionale Musei.

Cosa verrà realizzato?

Una nuova sala convegni.

Spazi comuni rinnovati per l’accoglienza degli ospiti.

Il restauro del Sacro Monte per migliorarne la fruibilità.

Questi interventi richiederanno, in futuro, una manutenzione ancora più attenta. L’obiettivo è rilanciare Oropa come fulcro spirituale, culturale e turistico di livello internazionale.

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