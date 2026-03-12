I ladri tornano nella stessa ditta, ma questa volta scappano a mani vuote. Hanno tentato un nuovo furto nella medesima azienda di Cossato già colpita solo pochi giorni prima, quando era stato rubato del rame.

Nel corso della scorsa notte i proprietari hanno notato la presenza di alcune persone nell’area dello stabilimento attraverso le telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si notato alcune persone aggirarsi e poi allontanarsi dal retro. Dopo ciò che è accaduto solo pochi giorni prima, i titolari hanno provveduto a sigillare i container contenenti il rame. Sono inoltre state installate appunto delle telecamere di sicurezza.

Non è passata nemmeno una settimana dal primo espidosio. Nell’occasione ignoti si erano introdotti nella struttura, che si occupa di rivendita di rottami metallici, sottraendo un notevole quantitativo di materiale. Si parla di alcuni quintale, per un danno quantificabile tra i 15mila e i 20mila euro.

