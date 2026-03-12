Seguici su

I ladri tornano nella stessa ditta, ma questa volta scappano a mani vuote

Hanno tentato un nuovo colpo nella medesima azienda di Cossato

i ladri tornano nella stessa ditta

I ladri tornano nella stessa ditta, ma questa volta scappano a mani vuote. Hanno tentato un nuovo furto nella medesima azienda di Cossato già colpita solo pochi giorni prima, quando era stato rubato del rame.

I ladri tornano nella stessa ditta, ma questa volta scappano a mani vuote

Nel corso della scorsa notte i proprietari hanno notato la presenza di alcune persone nell’area dello stabilimento attraverso le telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si notato alcune persone aggirarsi e poi allontanarsi dal retro. Dopo ciò che è accaduto solo pochi giorni prima, i titolari hanno provveduto a sigillare i container contenenti il rame. Sono inoltre state installate appunto delle telecamere di sicurezza.

Non è passata nemmeno una settimana dal primo espidosio. Nell’occasione ignoti si erano introdotti nella struttura, che si occupa di rivendita di rottami metallici, sottraendo un notevole quantitativo di materiale. Si parla di alcuni quintale, per un danno quantificabile tra i 15mila e i 20mila euro.

