CossateseCronaca
Furto di rame a Cossato per 15mila euro
Indagano i carabinieri
Furto di rame a Cossato per 15mila euro
L’altra sera una banda specializzata si è introdotta in un’azienda specializzata nella rivendita di rottami metallici. Nel mirino dei malviventi il rame. Un danno economico che supera i 15mila euro. Quintali di materiale sottratto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto
Attualità2 giorni fa
Sale sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino
Circondario1 giorno fa
Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni
Attualità2 giorni fa
Addio a Egidio La Pasta: nove anni fa perse la giovane figlia
Attualità2 giorni fa