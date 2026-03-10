Biella piange Bruna Dessì. Aveva solo 60 anni

La comunità dei sardi di Biella si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Bruna Dessì, originaria di Assemini, mancata ieri, lunedì 9 marzo, a sessant’anni appena compiuti. Lascia nel dolore il marito Maurizio, i figli Fabrizio e Valeria, i familiari e quanti le hanno voluto bene.

Addio a Bruna Dessì

Bruna viveva nel Biellese da quasi trent’anni. “Giunta a Biella nel 1998 con la famiglia, Bruna ha partecipato con discreta e costante presenza alla vita del circolo culturale sardo Su Nuraghe – ricorda il presidente del sodalizio, Battista Saiu -, condividendo lo spirito di amicizia e di appartenenza che anima la comunità dei Sardi lontani dall’Isola. In diverse occasioni ha preso parte alle cerimonie commemorative presso l’area monumentale del Nuraghe Chervu, dedicata alla memoria dei Caduti della Prima guerra mondiale, indossando con orgoglio gli abiti tradizionali della Sardegna. Nel ruolo di Donna del grano compiva il gesto antico della benedizione con i chicchi di frumento, segno di vita e di speranza, mantenendo viva una tradizione profondamente legata alla cultura dell’Isola”.

Giovedì l’ultimo saluto

Il funerale sarà celebrato giovedì 12 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Mongrando Curanuova. Nella stessa chiesa, mercoledì alle 18, verrà recitato il rosario.

Nelle sue mani fiori gialli, il colore da lei prediletto, accompagnati da rami di mirto e di cisto: un ultimo, profumato omaggio alla Sardegna, terra che Bruna ha sempre custodito nel cuore.

