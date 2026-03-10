Cappellificio Biellese 1935 alla cerimonia dei Grammy con Lil Mile

Cappellificio Biellese 1935 ha partecipato alla cerimonia dei Grammy Awards a Los Angeles con due cappelli indossati dall’artista Lil Mile.

Filippo Migliorini, in arte Lil Mile, è membro dei Grammy dal 2024. L’ingresso come membro richiede requisiti molto selettivi, tra cui segnalazioni interne da membri vincitori, oltre un milione di streaming e almeno quindici brani registrati sotto BMI negli Stati Uniti.

Nel 2025 ha ricevuto la sua prima nomination, seguita dalla seconda nel 2026 per l’album nella categoria Best New Age Album. Il progetto include il brano Love Cure, un messaggio di amore, fede, speranza e positività, incentrato sull’idea che l’amore possa curare e rendere il mondo un posto migliore.

Le parole di Luca Murta, ad Cappellificio Biellese 1935

“Durante gli eventi di networking, Lil Mile ha avuto modo indossare il nostro baseball cap in cashmere realizzato per lui, mentre per la serata di gala la scelta è stata un nostro fedora color “spicy orange” che ha dato un tocco di colore a tutto il suo outfit. L’artista ha dichiarato che questi eventi sono una vetrina importante, ma soprattutto un palcoscenico dove confrontarsi con importanti figure dell’industria musicale internazionale, tra cui il producer di Rihanna, che ha apprezzato il baseball cap, artisti e producer come DJ Mustard, noto per il suo lavoro con Kendrick Lamar, che ha invece apprezzato molto il Fedora Orange Spicy.”

L’azienda

Il Cappellificio Biellese è stato fondato da un gruppo di amici nel 1935 nel paese di Andorno Micca, in un periodo in cui l’arte del cappello era importante. Ora come allora, un gruppo di amici si mette in gioco per valorizzare con passione un accessorio di moda senza tempo. A guidare l’azienda, dal 2017, è un team di giovani imprenditori che, nel 2019, si è ampliato raggiungendo una compagine di 8 persone.

Attualmente Cappellificio Biellese 1935 esporta in Australia, Hong Kong, Korea, Svezia, UK, Stati Uniti, Spagna, Belgio, Singapore, Taiwan e Giappone. L’obiettivo è consolidare questi mercati e crescere in altri, dove l’abbigliamento di altissima gamma è ricercato da grosse fette di mercato, affiancando in futuro, oltre al cappello, anche altri accessori che mantengano intatto lo stile di CB1935.

