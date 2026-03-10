Seguici su

Bollette: a Biella 2.462 euro a famiglia nel 2025

Tutti i dati e curiosità del Piemonte elaborati dal sito Facile.it

Pubblicato

1 minuto fa

il

Secondo l’analisi di Facile.it, in provincia di Biella nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 754 euro per la bolletta della luce 1.708 euro per quella del gas. Biella è la terza provincia piemontese dove, nel 2025, si è speso in media di più tra luce e gas.

Guardando ai consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Novara (826 euro), Vercelli (757 euro) Biella (754 euro); le bollette più leggere a Verbano-Cusio-Ossola (663 euro), Torino (684 euro) e Cuneo (704 euro).

Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Asti (2.205 euro), Cuneo (1.727 euro) e Biella (1.708 euro); di contro, le aree dove si è speso di meno sono quelle di Torino (1.252 euro), Verbano-Cusio-Ossola (1.532 euro) e Vercelli (1.644 euro).

