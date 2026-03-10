Attualità
Associazione biellese del Castagno si riunisce
Ritrovo previsto all’Osteria Cascina Gribaud , Località Brughiera
Martedì 11 marzo 2026 si terrà all’Assemblea ordinaria annuale sociale e e quella straordinaria dell’Associazione Biellese del Castagno in seconda convocazione mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00 e presso l’Osteria Cascina Gribaud , Località Brughiera, 1 – Valdilana (di fianco al Santuario della Brughiera).
Invitiamo tutti gli appassionati di questa magnifica pianta a partecipare.
Verrà trattato il seguente ordine del giorno :
-
Approvazione bilancio consuntivo 2025.
-
Rinnovo cariche societarie (Assemblea straordinaria).
-
Tesseramento 2026.
-
Campagna castagne 2025.
-
Breve relazione sulle ultime attività svolte .
-
Programmi e iniziative future da intraprendere.
-
Varie ed eventuali
L’assemblea è aperta a tutti gli interessati alle attività dell’Associazione ABC ma potranno votare soltanto i soci in regola con la quota associativa che quest’anno è rimasta invariata a euro 20,00 e gratuita per i minori e gli studenti – è possibile iscriversi e/o rinnovare la tessera prima dell’Assemblea.
Al termine Mirko e Miriam di Cascina Gribaud offriranno ai partecipanti degli appetitosi stuzzichini (si pagheranno solo le bevande ) .
L’Associazione Biellese del Castagno “Ij maron ed l’arbo” nasce nel 2004, dall’incontro di castanicoltori, vivaisti e privati affascinati dall’albero del castagno.
Il desiderio e obiettivo è quello di valorizzare tutto ciò che riguarda il castagno, i suoi frutti, il territorio in cui cresce e la cultura che lo circonda, dato che nella Provincia di Biella, conosciuta negli ultimi due secoli soprattutto per la produzione tessile, la castanicoltura ha rappresentato una cospicua e sicura fonte di sostentamento specialmente per le popolazioni delle zone collinari e montane.
L’Associazione Biellese del Castagno sta lavorando per il recupero di questo grande patrimonio naturale.
In occasione dell’Assemblea si parlerà delle attività future che verranno avviate nel 2026 e oltre . Vari saranno gli argomenti da trattare .
Si parlerà di come organizzare la raccolta di castagne del nostro territorio che altrimenti andrebbero perse e di trasformarle in farina. Le prove che sono state fatte in questi ultimi due anni hanno dato buoni risultati incoraggiandoci ad aumentare la produzione. Sono state avviate diverse iniziative quali : presentazione in due pizzerie , grazie alla collaborazione con DocBi e Sapori Biellesi, della “pizza biellese” fatta con farina di castagne, sono stati dati campioni in omaggio a diverse pasticcerie della provincia e partecipazione con 4 campioni della nostra farina (misto provincia Biella, Vigrosa di Callabiana, Misto essiccazione Graa di Bagneri e Teggia del Presidente alla “Rassegna nazionale delle farine di castagno” . Le nostre castagne sono piccole ma di ottima qualità. Bisogna però saperle trattare e non è facile. Grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (progetto “Spazio alla comunità”) si stanno acquistando dei macchinari e attrezzature che facilitano la manipolazione e la conservazione dei frutti. Le castagne secche opportunamente selezionate (a mano e tramite una selezionatrice ottica) vengono trasformate in farina dai mulini del territorio.
Altro argomento da trattare sarà quello di censire il nostro patrimonio castanicolo e a tal fine ABC si sta accreditando presso l’Università di Torino per avviare un tirocinio di uno studente di Agraria che avrà questo compito. Parallelamente a questa attività sono state effettuate 5 analisi del DNA di alcune cultivar ed esemplari monumentali e secolari presenti nel biellese per conoscerne l’origine e la parentela con altri castagni italiani ; si vorrebbe approfondire la ricerca sempre in collaborazione con UNITO . In questo momento si sta valutando un “selvatico” che pare possa essere molto interessante , questa pianta viene già moltiplicata da un vivaista biellese e messa a disposizione di chi la voglia piantare.
Molti altri saranno gli argomenti che verranno trattati come una maggiore collaborazione con altre realtà del territorio.
Tutte queste azioni richiedono molto impegno e tempo disponibile ed è per questo che invitiamo tutti gli appassionati a partecipare e a darci una mano .
