Riforma della giustizia. Incontro a Cavaglià

Riforma della giustizia, a Cavaglià un’assemblea pubblica sulle ragioni del “No”

Sabato 14 marzo alle ore 16.00, presso la Sala Convegni di via Vercellone 1 a Cavaglià, si terrà l’assemblea pubblica “Riforma della giustizia – Le ragioni del No”, un incontro promosso dal Partito Democratico biellese per discutere nel merito della proposta di riforma e delle sue implicazioni per l’equilibrio dei poteri, l’autonomia della magistratura e il funzionamento del sistema giudiziario.

L’iniziativa vedrà i saluti istituzionali del vicesindaco di Cavaglià Giorgio Cabrio e della consigliera regionale del Piemonte Emanuela Verzella.

Interverranno Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, e Adriano Bollani, magistrato presso il Tribunale di Biella, che offriranno un contributo di analisi e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle possibili conseguenze per l’ordinamento democratico e per la tutela dei diritti dei cittadini.

A moderare l’incontro sarà Elisa Francese, segretaria provinciale del Partito Democratico biellese.

L’assemblea vuole essere un momento di confronto pubblico aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di fornire strumenti di informazione e di riflessione su una riforma che riguarda da vicino il funzionamento dello Stato di diritto e la qualità della nostra democrazia.

«Discutere di giustizia – spiegano i promotori – significa parlare dell’equilibrio tra i poteri, delle garanzie per i cittadini e della credibilità delle istituzioni. Per questo riteniamo importante creare occasioni di confronto pubblico, basate su argomenti e contenuti».

L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook