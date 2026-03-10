Festa della donna al centro anziani di Biella

La giornata è poi proseguita al Centro Dinamico, dove numerose persone hanno preso parte a una piacevole cena conviviale. Non sono mancati momenti di grande emozione: durante l’incontro dedicato al tema “L’abito che mi ha cambiata”, Gabriella ha voluto condividere con i presenti la sua storia d’amore, un racconto intenso e toccante che ha saputo coinvolgere tutti i partecipanti. Una testimonianza che rappresenta un esempio significativo anche per le nuove generazioni, dalla quale emerge un profondo rispetto e una forte complicità tra i coniugi.