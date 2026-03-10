AttualitàBiella
Festa della donna al centro anziani di Biella
I festeggiamenti sono iniziati presso il Centro Vernato
Grande partecipazione e tanto entusiasmo ieri nei centri anziani della città in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebrata con un ricco programma di iniziative all’insegna della convivialità, della musica e della condivisione.
Festa della donna al centro anziani di Biella
I festeggiamenti sono iniziati presso il Centro Vernato, dove i partecipanti hanno potuto condividere un ottimo pranzo seguito da un coinvolgente pomeriggio danzante.
Tra musica, sorrisi e voglia di stare insieme, il centro si è animato fin dalle prime ore del pomeriggio.
La giornata è poi proseguita al Centro Dinamico, dove numerose persone hanno preso parte a una piacevole cena conviviale. Non sono mancati momenti di grande emozione: durante l’incontro dedicato al tema “L’abito che mi ha cambiata”, Gabriella ha voluto condividere con i presenti la sua storia d’amore, un racconto intenso e toccante che ha saputo coinvolgere tutti i partecipanti. Una testimonianza che rappresenta un esempio significativo anche per le nuove generazioni, dalla quale emerge un profondo rispetto e una forte complicità tra i coniugi.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
I Comuni aggiornano le liste della leva militare
Attualità3 giorni fa
Addio a Giorgio Marchesi: volto storico di Nuova Assauto
Attualità2 giorni fa
Sale sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino
Circondario1 giorno fa
Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni
Attualità2 giorni fa