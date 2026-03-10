Seguici su

Festa della donna al centro anziani di Biella

I festeggiamenti sono iniziati presso il Centro Vernato

Pubblicato

5 minuti fa

il

Grande partecipazione e tanto entusiasmo ieri nei centri anziani della città in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebrata con un ricco programma di iniziative all’insegna della convivialità, della musica e della condivisione.

Festa della donna al centro anziani di Biella

I festeggiamenti sono iniziati presso il Centro Vernato, dove i partecipanti hanno potuto condividere un ottimo pranzo seguito da un coinvolgente pomeriggio danzante.
Tra musica, sorrisi e voglia di stare insieme, il centro si è animato fin dalle prime ore del pomeriggio.
La giornata è poi proseguita al Centro Dinamico, dove numerose persone hanno preso parte a una piacevole cena conviviale. Non sono mancati momenti di grande emozione: durante l’incontro dedicato al tema “L’abito che mi ha cambiata”, Gabriella ha voluto condividere con i presenti la sua storia d’amore, un racconto intenso e toccante che ha saputo coinvolgere tutti i partecipanti. Una testimonianza che rappresenta un esempio significativo anche per le nuove generazioni, dalla quale emerge un profondo rispetto e una forte complicità tra i coniugi.
