Incidente a Vigliano: solo una contusione al gluteo per il ciclista
Ferite lievi per fortuna
Incidente a Vigliano: solo una contusione al gluteo per il ciclista.
Sinistro tra bici e un’auto Peugeot ieri a Vigliano per una mancata precedenza. Sul posto i carabinieri.
Il ciclista, un ragazzo del 2005 di Biella, lamentava soltanto una contusione al gluteo e non ha voluto l’intervento dell’ambulanza, nè farsi refertare. Ciclista e automobilista si sono scambiati i dati ai fini assicurativi.
