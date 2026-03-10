Incidente a Vigliano: solo una contusione al gluteo per il ciclista.

Sinistro tra bici e un’auto Peugeot ieri a Vigliano per una mancata precedenza. Sul posto i carabinieri.

Il ciclista, un ragazzo del 2005 di Biella, lamentava soltanto una contusione al gluteo e non ha voluto l’intervento dell’ambulanza, nè farsi refertare. Ciclista e automobilista si sono scambiati i dati ai fini assicurativi.

