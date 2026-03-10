Seguici su

CircondarioCronaca

Incidente a Vigliano: solo una contusione al gluteo per il ciclista

Ferite lievi per fortuna

Pubblicato

1 minuto fa

il

Scontro auto-bici: ciclista 23enne in ospedale in codice arancione

Incidente a Vigliano: solo una contusione al gluteo per il ciclista.

Sinistro tra bici e un’auto Peugeot ieri a Vigliano per una mancata precedenza. Sul posto i carabinieri.

Il ciclista, un ragazzo del 2005 di Biella, lamentava soltanto una contusione al gluteo e non ha voluto l’intervento dell’ambulanza, nè farsi refertare. Ciclista e automobilista si sono scambiati i dati ai fini assicurativi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.