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Era ubriaco e si mette a dormire in auto a Cossato

Sequestrata l’auto

Pubblicato

5 minuti fa

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Ubriaco finisce con l'auto fuori strada e rifiuta l'alcol test
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Era ubriaco e si mette a dormire in auto a Cossato.

Accertamento a Cossato da parte dei carabinieri. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo  che dormiva in auto alla Spolina in pieno pomeriggio. Sul posto sono giunti i carabinieri. L’individuo era completamente ubriaco e si era messo a dormire. Si tratta di un uomo di 42 anni. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

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