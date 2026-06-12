CossateseCronaca
Era ubriaco e si mette a dormire in auto a Cossato
Sequestrata l’auto
Era ubriaco e si mette a dormire in auto a Cossato.
Accertamento a Cossato da parte dei carabinieri. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo che dormiva in auto alla Spolina in pieno pomeriggio. Sul posto sono giunti i carabinieri. L’individuo era completamente ubriaco e si era messo a dormire. Si tratta di un uomo di 42 anni. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.
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