CronacaFuori provincia
Stabile di tre piani a fuoco nei boschi di Cervatto
Immobile completamente distrutto. Ore di lavoro per i vigili del fuoco.
Nella tarda serata del 9 marzo dopo le 22:30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo insieme a quella volontaria di Cravagliana sono intervenute nella frazione di Orlino comune di Cervatto dell’ alta Valsesia per l’ incendio di uno stabile di tre piani.
Dopo avere percorso un tratto di strada a piedi le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a portare i primi soccorsi allo stabile che ormai era completamente avvolto dalle fiamme ed ha interessato una piccola parte di bosco ma subito estinto dai colleghi evitando che l’ incendio si propagasse alla vegetazione limitrofe e scongiurando il peggio grazie anche all’ utilizzo di attrezzature cingolate che hanno permesso di rendere più agevole le opere di spegnimento.
