Capriolo investito a Sostegno: auto danneggiata

Stava transitando lungo la strada provinciale che da Sostegno porta a Crevacuore quando ha investito un capriolo. L’animale è sbucato all’improvviso dalla boscaglia. Dopo essere stato colpito è fuggito nel bosco. Il conducente, un uomo residente in Valsesia, ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

