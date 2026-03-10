CronacaValli Mosso e Sessera
Capriolo investito a Sostegno: auto danneggiata
L’animale è poi scappato nella boscaglia
Capriolo investito a Sostegno: auto danneggiata
Stava transitando lungo la strada provinciale che da Sostegno porta a Crevacuore quando ha investito un capriolo. L’animale è sbucato all’improvviso dalla boscaglia. Dopo essere stato colpito è fuggito nel bosco. Il conducente, un uomo residente in Valsesia, ha chiesto l’intervento dei carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Sale sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino
Circondario1 giorno fa
Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni
Attualità2 giorni fa
Addio a Egidio La Pasta: nove anni fa perse la giovane figlia
Attualità2 giorni fa
Lutto a Candelo per Manuele Borella: 49 anni
Biella1 giorno fa