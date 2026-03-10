Seguici su

Capriolo investito a Sostegno: auto danneggiata

L’animale è poi scappato nella boscaglia

Stava transitando lungo la strada provinciale che da Sostegno porta a Crevacuore quando ha investito un capriolo. L’animale è sbucato all’improvviso dalla boscaglia. Dopo essere stato colpito è fuggito nel bosco. Il conducente, un uomo residente in Valsesia, ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

