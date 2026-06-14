I camperisti piangono Adriano Colella. L’imprenditore, 50 anni è stato trovato senza vita nel suo capannone di Corso Galileo Ferraris a Chivasso. Era conosciuto da tanti appassionati di campeggio e turismo all’aria aperta.

I camperisti piangono Adriano Colella

L’allarme è scattato dopo le 17. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della croce rossa di Chivasso con l’équipe medica del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso.

La salma è stata poi trasferita nelle camere mortuarie dell’ospedale civico di Chivasso. I funerali si sono svolti in forma privata, per volontà dei familiari, che hanno scelto il riserbo.

Il nome di Adriano Colella era conosciuto da moltissimi piemontesi appassionati di camper, anche nel Biellese. La sua attività, Camper One, era stata per anni un punto di riferimento in tutto il territorio. Colella viveva il lavoro con passione e competenza. Faceva parte della giunta di Assocamp Confcommercio e metteva la propria esperienza a disposizione del settore.

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