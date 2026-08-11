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Pillole di ecstasy trovate in casa a Lessona
E’ uno dei maggiori sequestri di droga della squadra mobile nel Biellese
Pillole di ecstasy trovate in casa a Lessona.
Nel blitz della squadra mobile di Biella sono state trovate 196 pillole di ecstasy in una casa a Lesson. I poliziotti hanno trovato pezzi di hashish e una piccola serra con piantine di marijuana . E’ stato trovato anche tutto l’occorrente per confezionare le pasticche. L’uomo è stato arrestato e il giudice a suo carico ha previsto l’0bbligo di dimora come misura cautelare.
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