Pillole di ecstasy trovate in casa a Lessona.

Nel blitz della squadra mobile di Biella sono state trovate 196 pillole di ecstasy in una casa a Lesson. I poliziotti hanno trovato pezzi di hashish e una piccola serra con piantine di marijuana . E’ stato trovato anche tutto l’occorrente per confezionare le pasticche. L’uomo è stato arrestato e il giudice a suo carico ha previsto l’0bbligo di dimora come misura cautelare.

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