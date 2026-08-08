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Litiga con dei ciclisti e poi li investe: quattro feriti, uno è grave
Follia
Litiga con dei ciclisti e poi li investe: quattro feriti, uno è grave
Ha investito un gruppo di ciclisti al termine di una lite scoppiata per una questione di viabilità. È accaduto questa mattina, intorno alle 9.30, a Lanzo Torinese, in provincia di Torino, lungo via Loreto. Al momento, secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un diverbio con i ciclisti, probabilmente nato da una mancata precedenza, finendo per dirigersi contro il gruppo e travolgendolo.
Un impatto violento
Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti, secondo quanto riferito dal 118 di Azienda Zero. Due persone sono state elitrasportate d’urgenza al Cto di Torino, mentre altre due sono state trasferite all’ospedale Giovanni Bosco. Uno dei ciclisti coinvolti sarebbe in condizioni particolarmente gravi.
L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, stabilizzandoli prima del trasferimento negli ospedali torinesi. I ciclisti avrebbero riportato traumi e fratture di varia entità.
L’investitore è fuggito
Dopo l’investimento, l’automobilista si è allontanato dal luogo dell’incidente, ma successivamente si è presentato spontaneamente dai carabinieri, mettendosi a disposizione degli investigatori.
Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica del diverbio e dell’investimento, per stabilire se l’auto sia stata effettivamente indirizzata volontariamente contro il gruppo di ciclisti.
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Luigi
8 Agosto 2026 at 13:35
Ha fatto Bene, ciclisti viaggiano in modo Inregolare e arrogante, questo automobilista ha tutta mia comprensione.
Ermanno Gilardi
8 Agosto 2026 at 14:35
Luigi, ma che cavolo dici? Sei inqualificabile
Ernesto Trismegisto
8 Agosto 2026 at 17:42
Ma perchè rischiare la penale e ammaccare l’auto, quando puoi semplicemente mettere un filo di ferro in fondo alla discesa per tagliarli in due… tanto che ci siamo !!! Hahahahaha !!!!
Bb68
8 Agosto 2026 at 15:54
il caldo da alla testa mi pare evidente , si a volte i ciclisti viaggiano in doppia fila ma investirli noooooo e cosa dire di automobilisti che frecciano impazziti?
Ernesto Trismegisto
8 Agosto 2026 at 17:40
Ormai la situazione è irrecuperabile: compresi coloro che commentano questi articoli.
albert
8 Agosto 2026 at 20:24
se i ciclisti viaggiassero in fila indiana e dessero strada non succederebbe niente, ma loro devono chiacchierare affiancati, se no che divertimento è? E pure godere a far andare tutti alla velocità che decidono loro, ammesso da uno che conosco! In questa stagione uso l’auto il meno possibile per non rischiare con sti balordi…
Sonia Ganz
8 Agosto 2026 at 21:37
perche’ chi ha ragione ( l’ automobilista di sicuro) deve sempre prendere torto, e chi ha torto marcio deve passare per vittima ?????
steap63
8 Agosto 2026 at 22:27
Effettivamente i ciclisti fanno ciò che gli pare e se ne fregano altamente del codice della strada ( quanti ne vedo passare col semaforo rosso) e non azzardarti a lamentarti tuttavia nemmeno gli automobilisti si comportano troppo bene. Occorre che ci diamo tutti una regolata….