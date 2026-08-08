Litiga con dei ciclisti e poi li investe: quattro feriti, uno è grave

Ha investito un gruppo di ciclisti al termine di una lite scoppiata per una questione di viabilità. È accaduto questa mattina, intorno alle 9.30, a Lanzo Torinese, in provincia di Torino, lungo via Loreto. Al momento, secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un diverbio con i ciclisti, probabilmente nato da una mancata precedenza, finendo per dirigersi contro il gruppo e travolgendolo.

Un impatto violento

Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti, secondo quanto riferito dal 118 di Azienda Zero. Due persone sono state elitrasportate d’urgenza al Cto di Torino, mentre altre due sono state trasferite all’ospedale Giovanni Bosco. Uno dei ciclisti coinvolti sarebbe in condizioni particolarmente gravi.

L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, stabilizzandoli prima del trasferimento negli ospedali torinesi. I ciclisti avrebbero riportato traumi e fratture di varia entità.

L’investitore è fuggito

Dopo l’investimento, l’automobilista si è allontanato dal luogo dell’incidente, ma successivamente si è presentato spontaneamente dai carabinieri, mettendosi a disposizione degli investigatori.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica del diverbio e dell’investimento, per stabilire se l’auto sia stata effettivamente indirizzata volontariamente contro il gruppo di ciclisti.

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