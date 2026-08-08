Oggi a Gli Orsi apre il negozio Only, sconti speciali

E’ il brand del gruppo danese Bestseller dedicato alle giovani donne e leader nel settore del denim. In Europa la catena conta già oltre 4.500 negozi distribuiti tra Italia, Francia, Spagna e Germania.

Per festeggiare il debutto nel capoluogo laniero, solo nello store di Biella e per tutto il mese di agosto sarà attivo uno sconto speciale del 25% su tutta la collezione.

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Fondato nel 1995, il marchio si distingue per uno stile dinamico e al passo con i tempi. «È un brand rivolto a una clientela giovane e attenta alle tendenze», spiegano dal management de Gli Orsi. «Ha costruito il proprio successo combinando design contemporaneo, qualità dei materiali e grande accessibilità».

L’arrivo di Only arricchisce così l’offerta fashion della galleria commerciale, puntando a diventare un nuovo punto di riferimento per le amanti della moda urban e del jeanswear di qualità. Un’occasione in più per i clienti che desiderano rinnovare il guardaroba a prezzi vantaggiosi.

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