A Biella un fine settimana meno bollente, ma con tanta afa

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico a Biella nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4438m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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Domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4335m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

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