“La nostra terra brucia, la politica non può più aspettare”

L’intervento di Roberta Cimma, esponente della segreteria provinciale di Sinistra italiana, Avs, Biella.

La nostra terra sta bruciando. Come in tante altre parti del mondo anche il nostro territorio è coinvolto nella gestione di un’emergenza che ha a che fare con il cambiamento climatico in corso. Le fiamme sul Monte Barone e in Valsessera stanno divorando la montagna e stanno scendendo verso valle, complice una vegetazione molto secca a causa delle alte temperature e la mancanza di pioggia.

La crisi climatica non è un problema del futuro e quanto sta accadendo conferma l’urgenza di investire nella prevenzione. Siamo già in estremo ritardo.

Politiche ambientali insufficienti

Le politiche ambientali messe in campo finora sono largamente insufficienti, il governo Meloni – a partire dal suo evanescente ministro per l’ambiente – continua a non affrontare con la necessaria determinazione la transizione ecologica.

Ignorare la crisi climatica, definire “gretini” quelli e quelle che come noi da anni denunciano la situazione e trovare tutti gli alibi ideologici per rimandare le scelte necessarie, significa assumersi la responsabilità di esporre i nostri territori – come dimostrano gli incendi di questi giorni – a rischi sempre maggiori, con conseguenze gravissime per l’ambiente, la sicurezza delle persone e l’economia locale.

Servono politiche coraggiose che affrontino le cause del riscaldamento globale e rendano le nostre comunità più resilienti agli eventi estremi. E’ doverosa una politica che si focalizzi sul passaggio da una gestione dell’emergenza a una strategia strutturale di prevenzione: manutenzione dei boschi e del territorio, monitoraggio costante delle aree più esposte, rafforzamento dei sistemi di allerta e maggiori risorse per chi ogni giorno è impegnato nella tutela dell’ambiente e nella gestione dei patrimoni forestali.

Investire nelle energie rinnovabili

E’ fondamentale investire nelle energie rinnovabili, integrare i piani antincendio con la transizione energetica per rallentare il surriscaldamento globale e rafforzare la stabilità ecologica dei boschi contro gli eventi esterni, rendendoli biologicamente forti, capaci di trattenere l’acqua e bloccare la propagazione dei focolai.

Questa è la differenza tra chi considera l’ambiente un costo e chi lo considera un bene comune da proteggere. È una differenza di visione politica.

Se chi oggi governa, a partire dal ministro Pichetto, non è in grado di proteggere un patrimonio collettivo come i nostri boschi, allora è giunto il momento di lasciare spazio a chi è disposto ad affrontare con serietà, responsabilità e lungimiranza la più grande sfida del nostro tempo: la crisi climatica.

Roberta Cimma

Segreteria provinciale Sinistra italiana, Avs, Biella

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