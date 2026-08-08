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“La nostra terra brucia, la politica non può più aspettare”
Roberta Cimma, segreteria provinciale Sinistra Italiana, interviene a proposito degli incendi di questi giorni
L’intervento di Roberta Cimma, esponente della segreteria provinciale di Sinistra italiana, Avs, Biella.
La nostra terra sta bruciando. Come in tante altre parti del mondo anche il nostro territorio è coinvolto nella gestione di un’emergenza che ha a che fare con il cambiamento climatico in corso. Le fiamme sul Monte Barone e in Valsessera stanno divorando la montagna e stanno scendendo verso valle, complice una vegetazione molto secca a causa delle alte temperature e la mancanza di pioggia.
La crisi climatica non è un problema del futuro e quanto sta accadendo conferma l’urgenza di investire nella prevenzione. Siamo già in estremo ritardo.
Politiche ambientali insufficienti
Le politiche ambientali messe in campo finora sono largamente insufficienti, il governo Meloni – a partire dal suo evanescente ministro per l’ambiente – continua a non affrontare con la necessaria determinazione la transizione ecologica.
Ignorare la crisi climatica, definire “gretini” quelli e quelle che come noi da anni denunciano la situazione e trovare tutti gli alibi ideologici per rimandare le scelte necessarie, significa assumersi la responsabilità di esporre i nostri territori – come dimostrano gli incendi di questi giorni – a rischi sempre maggiori, con conseguenze gravissime per l’ambiente, la sicurezza delle persone e l’economia locale.
Servono politiche coraggiose che affrontino le cause del riscaldamento globale e rendano le nostre comunità più resilienti agli eventi estremi. E’ doverosa una politica che si focalizzi sul passaggio da una gestione dell’emergenza a una strategia strutturale di prevenzione: manutenzione dei boschi e del territorio, monitoraggio costante delle aree più esposte, rafforzamento dei sistemi di allerta e maggiori risorse per chi ogni giorno è impegnato nella tutela dell’ambiente e nella gestione dei patrimoni forestali.
Investire nelle energie rinnovabili
E’ fondamentale investire nelle energie rinnovabili, integrare i piani antincendio con la transizione energetica per rallentare il surriscaldamento globale e rafforzare la stabilità ecologica dei boschi contro gli eventi esterni, rendendoli biologicamente forti, capaci di trattenere l’acqua e bloccare la propagazione dei focolai.
Questa è la differenza tra chi considera l’ambiente un costo e chi lo considera un bene comune da proteggere. È una differenza di visione politica.
Se chi oggi governa, a partire dal ministro Pichetto, non è in grado di proteggere un patrimonio collettivo come i nostri boschi, allora è giunto il momento di lasciare spazio a chi è disposto ad affrontare con serietà, responsabilità e lungimiranza la più grande sfida del nostro tempo: la crisi climatica.
Roberta Cimma
Segreteria provinciale Sinistra italiana, Avs, Biella
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Bb68
8 Agosto 2026 at 12:38
la crisi climatica c è da anni e non si può nascondere dietro a idee retrograde come la destra fa’, si spendono soldi per le armi sarebbe meglio intanto comperare piu aerei o elicotteri per spegnere gli incendi, le centrali nucleari raffredddate ad acqua nelle altre nazioni le hanno spente, ma noi testardi vogliamo costruirle , idee degne di partiti del caz…invece di investire sulle rinnovabili ed abbassare il livello di inquinamento e salvare il pianeta , ma la destra pensa solo a salvare le poltrone , in quattro anni non hanno fatto niente solo fallimenti, ma si vantano di quanto sono bravi a parole , per il resto sprofondo disastro
Emerson
9 Agosto 2026 at 1:09
Tim…messaggio gratuito….la persona da lei chiamata, non è al momento raggiungibile…si prega di riprovare più tardi, grazie.
Luigi
8 Agosto 2026 at 13:47
Quando si parla di invasi, pulizia dei boschi, soluzioni forse drastiche per cercare di migliorare questi problemi, i circoli come Tavo Burat (perfetti idioti) I verdi, i gruppi di sinistra, ecc. sono sempre contrari a qualsiasi soluzione. PERÒ NON PRESENTANO MAI NIENTE DI VALIDO.