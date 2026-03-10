Seguici su

CronacaFuori provincia

Lanciano droga dal finestrino: fermati dai carabinieri

Proseguono le operazioni di contrasto allo spaccio nel Vercellese

Pubblicato

4 minuti fa

il

non si ferma al posto di blocco

È di giovedì scorso il più recente intervento effettuato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Vercelli in materia di stupefacenti, ulteriore episodio che si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno della diffusione della droga sul territorio provinciale. Nell’episodio più recente, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura, i cui occupanti, pochi istanti dopo l’ALT intimatogli dai militari, hanno lanciato dal finestrino un piccolo oggetto, prima di fermarsi. L’oggetto, prontamente recuperato dai militari, risultava essere un involucro di carta bianca contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 28 grammi, immediatamente sottoposta a sequestro. Per il conducente del mezzo è scattata la segnalazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. Un episodio che si interseca in un’azione di prevenzione e contrasto mai sopita, che ha consentito – nelle diverse attività – di arrestare una persona, denunciarne quattro, segnalarne diciassette all’Ufficio Territoriale del Governo, sequestrando complessivamente circa 500 grammi di hashish e marijuana e 55 di cocaina. Oltre all’attività di polizia giudiziaria appena citata, l’impegno dell’Arma ha visto un incremento dei presidi dinamici e una costante attività di interlocuzione con le realtà scolastiche ed educative del vercellese. Il contrasto al fenomeno della diffusione dello stupefacente resta una priorità strategica: i risultati sopra esposti sono esito di un’azione costante e capillare sul territorio svolta ai minori livelli ordinativi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.