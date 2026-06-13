Turista muore dopo il bagno: tragedia al lago. Un turista tedesco di 60 anni è morto ieri, poco dopo le 17 mentre stava tornando a riva dopo una nuotata. E’ successo a Cannero Riviera, sul Lago Maggiore.

Turista muore dopo il bagno

L’uomo si è improvvisamente accasciato davanti alla moglie, che ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme.

Tra i primi a raggiungere il luogo dell’emergenza un agente della polizia locale presente nelle vicinanze. In pochi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Nonostante il dispiegamento di mezzi e personale, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per cercare di salvare il 60enne. L’agente intervenuto per primo ha praticato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria. Sul lido sono poi confluiti anche la guardia costiera e il sindaco Federico Carmine, richiamati dalla gravità dell’accaduto.

L’episodio si verifica alla vigilia dell’avvio del servizio stagionale di sorveglianza balneare. Oggi, sabato, prendono infatti servizio i bagnini incaricati di presidiare la spiaggia e assistere i frequentatori dell’area. Per tutto il periodo estivo sarà garantita una presenza costante di personale formato per intervenire rapidamente in caso di emergenze e promuovere comportamenti sicuri.

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