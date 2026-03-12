Furto di notte in un’azienda: ladri in fuga con il denaro della cassa. L’ammontare del bottino non è ancora stato reso noto.

Furto di notte in un’azienda

Malviventi in azione nel Biellese orientale. Un ditta di Lessona è stata presa di mira da ignoti che sono riusciti a introdursi negli uffici forzando l’ingresso principale.

Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 2.30 di domenica 8 marzo. Secondo le ricostruzioni, avrebbero forzato la porta d’accesso agli uffici e si sarebbero diretti verso la cassa, rubando denaro contante. L’ammontare esatto del bottino non è ancora quantificato.

Avrebbero provocato anche alcuni danni. In particolare, la porta che conduce a un deposito dove sono conservate bottiglie di vino. Ma non avrebbero portato via nulla.

L’episodio è stato scoperto nelle ore successive e segnalato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono occupati degli accertamenti del caso

Indagini in corso

Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini anche attraverso la verifica di possibili sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Non è escluso che i ladri potessero conoscere i locali e gli orari dell’attività.

LEGGI ANCHE: Grave il podista investito a Lessona

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook