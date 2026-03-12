Seguici su

CossateseCronaca

Furto di notte in un’azienda: ladri in fuga con il denaro della cassa

L’ammontare del bottino non è ancora stato reso noto

Pubblicato

1 minuto fa

il

Furto di notte in un’azienda: ladri in fuga con il denaro della cassa. L’ammontare del bottino non è ancora stato reso noto.

Malviventi in azione nel Biellese orientale. Un ditta di Lessona è stata presa di mira da ignoti che sono riusciti a introdursi negli uffici forzando l’ingresso principale.

Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 2.30 di domenica 8 marzo. Secondo le ricostruzioni, avrebbero forzato la porta d’accesso agli uffici e si sarebbero diretti verso la cassa, rubando denaro contante. L’ammontare esatto del bottino non è ancora quantificato.

Avrebbero provocato anche alcuni danni. In particolare, la porta che conduce a un deposito dove sono conservate bottiglie di vino. Ma non avrebbero portato via nulla.

L’episodio è stato scoperto nelle ore successive e segnalato alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono occupati degli accertamenti del caso

Indagini in corso

Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini anche attraverso la verifica di possibili sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Non è escluso che i ladri potessero conoscere i locali e gli orari dell’attività.
Argomenti correlati:
