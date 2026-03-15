Muore carbonizzato nell’incendio della sua abitazione. La vittima, F.D., aveva 75 anni.

Muore carbonizzato nell’incendio della sua abitazione

Una autentica tragedia quella che si è consumata nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, ad Alice Castello. Una casa di Piazza Crosio è stata letteralmente divorata dalle fiamme, divampate per cause ancora sconosciute. Purtroppo al suo interno era presente il proprietario, un pensionato, per il quale non c’è stato nulla da fare. E’ morto carbonizzato, appunto, nel rogo di casa sua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Ma purtroppo per la vittima era troppo tardi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

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