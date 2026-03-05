Seguici su

CronacaValle Cervo

Tragedia a Sagliano Micca: uomo trovato senza vita

La vittima è il 47enne Fausto Bacchin

Pubblicato

11 secondi fa

il

tragedia a sagliano

Tragedia a Sagliano Micca: uomo trovato senza vita. La vittima è il 47enne Fausto Bacchin.

Tragedia a Sagliano Micca: uomo trovato senza vita

Il corpo del malcapitato è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, che si trova in centro paese. Le cause del decesso sarebbero da attribuire a cause naturali, con tutta probabilità un arresto cardio-circolatorio.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, chiamati a espletare tutti gli accertamenti del caso. Purtroppo inutili le manovre del personale medico, per il 47enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
LEGGI ANCHE: Addio a Gesualdo Ciancio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.