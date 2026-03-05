Tragedia a Sagliano Micca: uomo trovato senza vita. La vittima è il 47enne Fausto Bacchin.

Tragedia a Sagliano Micca: uomo trovato senza vita

Il corpo del malcapitato è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, che si trova in centro paese. Le cause del decesso sarebbero da attribuire a cause naturali, con tutta probabilità un arresto cardio-circolatorio.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, chiamati a espletare tutti gli accertamenti del caso. Purtroppo inutili le manovre del personale medico, per il 47enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

LEGGI ANCHE: Addio a Gesualdo Ciancio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook