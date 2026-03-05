Animale invade la carreggiata, automobile lo centra in pieno. E’ successo nella notte a Mongrando, protagonista un ragazzo di 20 anni.

Animale invade la carreggiata, automobile lo centra in pieno

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per il giovane automobilista vittima suo malgrado dell’incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte nella strada che porta fuori dal paese.

Stando alla testimonianza del 20enne, un animale selvatico ha approvvisamente invaso la carreggiatam sbucando fuori dalla boscaglia circostante. Impossibile evitare l’impatto per il ragazzo. Dopo l’urto, lo stesso animale si è prontamente rialzato ed è fuggito tornando di corsa tra le sterpaglie. La vettura ha invece riportato alcuni danni alla carrozzeria, mentre l’automobilista è rimasto illeso, nonostante lo spavento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

