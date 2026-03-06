Basso BielleseCronaca
Infortunio sul lavoro in un cantiere a Roppolo
Forte colpo in testa ricevuto da un 45enne che è stato ricoverato d’urgenza
Infortunio sul lavoro in un cantiere a Roppolo.
Intervento dell’elisoccorso ieri pomeriggio, giovedì 5 marzo, a Roppolo in un cantiere edile. Un uomo sarebbe stato colpito in testa dal tubo utilizzato per il getto della betoniera. Il 45enne indossava il casco e nonostante l’urto è rimasto cosciente.
E’ stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Novara in seguito a un trauma cranico.
