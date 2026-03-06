Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nel territorio cittadino da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Biella. Nel pomeriggio del 2 marzo, i militari della Sezione Operativa del N.O.R., nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio, hanno proceduto al controllo di un giovane biellese, classe 2001, già noto alle Forze dell’Ordine, nei pressi del parcheggio comunale di via dei Conciatori.

Spacciatore attendeva i clienti al parcheggio a Biella

L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha indotto i militari a eseguire una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire: • 35 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish; • La somma in contanti di 170,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’ispezione è stata immediatamente estesa all’autovettura in uso al giovane, ove all’interno i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato materiale vario per la pesatura e il confezionamento delle dosi, confermando l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella. Tutto il materiale, il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’attività odierna si inquadra nella più ampia strategia di controllo del territorio volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a smantellare le reti di micro-spaccio nelle aree urbane.

