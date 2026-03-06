Seguici su

Spacciatore attendeva i clienti al parcheggio a Biella

Denunciato dai carabinieri

Pubblicato

10 secondi fa

il

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nel territorio cittadino da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Biella. Nel pomeriggio del 2 marzo, i militari della Sezione Operativa del N.O.R., nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio, hanno proceduto al controllo di un giovane biellese, classe 2001, già noto alle Forze dell’Ordine, nei pressi del parcheggio comunale di via dei Conciatori.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha indotto i militari a eseguire una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire: • 35 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish; • La somma in contanti di 170,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’ispezione è stata immediatamente estesa all’autovettura in uso al giovane, ove all’interno i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato materiale vario per la pesatura e il confezionamento delle dosi, confermando l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella. Tutto il materiale, il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’attività odierna si inquadra nella più ampia strategia di controllo del territorio volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a smantellare le reti di micro-spaccio nelle aree urbane.

