Carburanti alle stelle con la crisi in Medio Oriente: diesel a 2,50 euro in autostrada

Gli effetti della guerra in Iran e della nuova escalation in Medio Oriente si riflettono immediatamente anche sui prezzi dei carburanti in Italia. I listini alla pompa stanno registrando nuovi rincari e, soprattutto sulla rete autostradale, si toccano livelli che non si vedevano da tempo.

Secondo i dati diffusi oggi dall’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service ha raggiunto una media di 1,693 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 1,753 euro al litro. Ma sembrano valori ormai superati, visti i prezzi applicati attualmente.

Ma è lungo le autostrade che si registrano i valori più elevati. A lanciare l’allarme è l’associazione dei consumatori Codacons, che ha realizzato un monitoraggio sui prezzi praticati nei distributori autostradali. In diversi impianti il diesel in modalità servito ha già superato la soglia psicologica dei 2,5 euro al litro.

Tra i casi segnalati spicca l’autostrada A21 Torino‑Piacenza, dove il gasolio viene venduto a 2,519 euro al litro, mentre la benzina arriva a 2,389 euro. Prezzi molto elevati anche sulla A4 Milano‑Brescia, con il diesel a 2,464 euro al litro e la verde a 2,329 euro.

