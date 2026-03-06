Seguici su

A Biella il primo bambino nato con il dispositivo Odon

Innovazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella

1 giorno fa

È nato in Piemonte il primo bambino, grazie all’odon device, una tecnica innovativa che supporta con delicatezza la fase espulsiva del parto vaginale. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia ASL di Biella, diretto da Bianca Masturzo, è infatti uno dei quattro centri selezionati in Italia per l’impiego di questo nuovo dispositivo, insieme all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, al Policlinico Universitario Gemelli e alla Clinica Mangiagalli di Milano.

A dicembre del 2025 i dati pubblicati dall’Agenzia del Ministero della Salute, Agenas, avevano confermato i risultati di rilievo nazionale, già registrati dal punto nascita dell’Ospedale di Biella nell’anno precedente in termini di qualità dell’assistenza ostetrica durante il parto.

“La Direzione Generale dell’ASL BI si complimenta con Bianca Masturzo e con tutto lo staff medico e ostetrico del reparto. – ha così commentato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – Negli ultimi anni la Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL di Biella è stata, infatti, riconosciuta come centro di riferimento per la buona pratica ostetrica, per il contenimento dei tagli cesarei e per incidenza molto bassa di ipossia fetale al parto, con percentuali inferiori alla media nazionale. Un risultato che testimonia l’elevato livello di competenza e attenzione alla sicurezza materno-fetale raggiunto dall’équipe”.

