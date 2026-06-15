Fermato da un malore il cuore “grande come il mondo” di Pasquale De Marco

Un lutto improvviso ha scosso la comunità di Gaglianico: a 72 anni è morto Pasquale De Marco, volto molto conosciuto e benvoluto in paese. A portarselo via è stato un infarto, che lo ha colto giovedì sera. Inutile, purtroppo, l’intervento dei soccorritori: per il pensionato non c’è stato niente da fare.

L’uomo ha lasciato nel dolore la sua grande famiglia, alla quale ha dedicato la propria esistenza.

Gaglianico e Biella piangono Pasquale De Marco

Originario della Puglia, De Marco giunse nel Biellese da adolescente, insieme ai genitori, che si stabilirono a Pralungo. Primo di dieci figli, si rimboccò le maniche e iniziò a lavorare molto presto per dare una mano in casa. Poi arrivarono gli amori della sua vita: la moglie Rosa, i figli e gli adorati nipoti.

Da decenni, ormai, viveva a Gaglianico, dove era un punto di riferimento. Dopo una vita a Savagnasco, di recente si era trasferito insieme alla moglie in centro paese, in una casa che aveva provveduto personalmente a ristrutturare. Pur avendo sempre lavorato nell’ambito tessile, infatti, Pasquale era un uomo che se la cavava in tutto, anche come muratore.

L’ex vice sindaco De Nile: “Aveva un’energia illimitata”

«Sia lui che la sua famiglia sono sempre stati molto attivi nella nostra comunità – lo ricorda l’ex vice sindaco Mario De Nile -. Per tanti anni hanno partecipato all’organizzazione di Savagnascando. Pasquale era una persona con il sorriso sempre sulle labbra e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Aveva un’energia illimitata».

Il cognato: “Aveva il cuore grande come il mondo”

«Era instancabile – conferma il cognato Giorgio Selva -. Quando lavorava, faceva il turno di notte in fabbrica. Poi, di giorno, si riposava un po’ e si rimetteva all’opera per ristrutturare casa sua. Si è sempre dato tantissimo da fare. Era molto dinamico e non aveva paura di niente e di nessuno».

«Provava un amore infinito per la famiglia, è sempre stato così – conclude il cognato -. Era un uomo umile, semplice, che non è mai mancato in niente. Aveva il cuore grande come il mondo».

Ha lasciato nel dolore la moglie, i figli e gli adorati nipoti

De Marco ha lasciato la moglie Rosa, il figlio Gianni con Elisabetta, Alex, Jennifer e Giulia, e la figlia Roberta con Fabrizio, Giorgio, Noemi e Lorenzo, oltre ai fratelli, alle sorelle, ai cognati, ai nipoti, ai cugini e a tutti i parenti che ne piangono la perdita.

Il funerale è stato celebrato a Gaglianico sabato pomeriggio.

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