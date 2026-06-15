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Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso

Lascia due figli

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1 ora fa

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Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso
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Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso.

Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso

È stato celebrato nella mattinata di sabato 13 giugno, il funerale di Carmela Paradiso, morta a soli 56 anni. La donna si era spenta giovedì all’ospedale di Gattinara lasciando amici e familiari profondamente colpiti da una perdita arrivata troppo presto.

A darne il triste annuncio sono i figli Jessica e Samuele, il papà Alessandro con Lucrezia, il fratello Giuseppe con la famiglia e tutti i parenti.

Il funerale di Carmela Paradiso è stato celebrato con partenza dalla chiesa parrocchiale di Quarona. Dopo le esequie, il feretro è stato accompagnato verso il tempio crematorio. Lo riporta Notizia Oggi 

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