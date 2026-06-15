Fuori provincia
Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso
Lascia due figli
Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso.
Si è spenta a soli 56 anni Carmela Paradiso
È stato celebrato nella mattinata di sabato 13 giugno, il funerale di Carmela Paradiso, morta a soli 56 anni. La donna si era spenta giovedì all’ospedale di Gattinara lasciando amici e familiari profondamente colpiti da una perdita arrivata troppo presto.
A darne il triste annuncio sono i figli Jessica e Samuele, il papà Alessandro con Lucrezia, il fratello Giuseppe con la famiglia e tutti i parenti.
Il funerale di Carmela Paradiso è stato celebrato con partenza dalla chiesa parrocchiale di Quarona. Dopo le esequie, il feretro è stato accompagnato verso il tempio crematorio. Lo riporta Notizia Oggi
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