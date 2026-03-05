Seguici su

Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore

Assurda tragedia in un’azieda agricola, l’uomo è stato tirato fuori ormai privo di vita

20 minuti fa

cade dentro una vasca di liquami

Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore 70enne. Tragedia in un’azieda agricola, l’uomo è stato tirato fuori ormai privo di vita.

Cade dentro una vasca di liquami

Dramma l’altra mattina nelle campagne del Cuneese: in località Margarita un uomo di 70 anni ha perso la vita all’interno della sua azienda agricola. La vittima è Luigi Bongiovanni, agricoltore in pensione molto conosciuto in paese.

L’uomo è precipitato, per cause ancora da chiarire, in una vasca per la raccolta dei liquami. L’allarme è scattato intorno alle 7.40: non vedendolo fare rientro a casa, i familiari hanno contattato il 118.

In pochi minuti sul posto sono arrivati personale medico, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto l’uomo dalla vasca, i soccorritori hanno provato a rianimarlo a lungo, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile: all’arrivo dei medici l’uomo era già privo di vita.

L’incidente si è verificato all’interno della proprietà agricola di famiglia, dove Bongiovanni, nonostante la pensione, continuava a dedicarsi con passione al lavoro nei campi. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica e le circostanze della tragedia.
1 Commento

  1. albert

    5 Marzo 2026 at 17:18

    Poveretto, ammesso non sia un suicidio, più che assurdo è stata una fatalità per non dire imprudenza, i vapori ti annebbiano ed è un attimo perdere l’equilibrio…

