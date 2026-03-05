Cronaca
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore
Assurda tragedia in un’azieda agricola, l’uomo è stato tirato fuori ormai privo di vita
Cade dentro una vasca di liquami: muore agricoltore 70enne. Tragedia in un’azieda agricola, l’uomo è stato tirato fuori ormai privo di vita.
Cade dentro una vasca di liquami
Dramma l’altra mattina nelle campagne del Cuneese: in località Margarita un uomo di 70 anni ha perso la vita all’interno della sua azienda agricola. La vittima è Luigi Bongiovanni, agricoltore in pensione molto conosciuto in paese.
L’uomo è precipitato, per cause ancora da chiarire, in una vasca per la raccolta dei liquami. L’allarme è scattato intorno alle 7.40: non vedendolo fare rientro a casa, i familiari hanno contattato il 118.
In pochi minuti sul posto sono arrivati personale medico, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto l’uomo dalla vasca, i soccorritori hanno provato a rianimarlo a lungo, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile: all’arrivo dei medici l’uomo era già privo di vita.
L’incidente si è verificato all’interno della proprietà agricola di famiglia, dove Bongiovanni, nonostante la pensione, continuava a dedicarsi con passione al lavoro nei campi. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica e le circostanze della tragedia.
LEGGI ANCHE: Allevatore di Graglia trovato morto in una vasca di liquami
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
albert
5 Marzo 2026 at 17:18
Poveretto, ammesso non sia un suicidio, più che assurdo è stata una fatalità per non dire imprudenza, i vapori ti annebbiano ed è un attimo perdere l’equilibrio…