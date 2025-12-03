Addio a Gesualdo Ciancio, trovato in casa senza vita

VIGLIANO BIELLESE – Grande dolore a Vigliano Biellese per la scomparsa di Gesualdo Ciancio, morto improvvisamente all’età di 72 anni. L’uomo è stato ritrovato privo di vita nella giornata di domenica, nella sua abitazione. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Originario di Chiaromonte, in provincia di Potenza, Gesualdo – per tutti semplicemente Aldo – viveva da una vita nel Biellese.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini e familiari, preoccupati per il fatto di non avere sue notizie da diverse ore. Quando i carabinieri e il personale del 118 sono arrivati sul posto, purtroppo per Gesualdo non c’era già più nulla da fare.

Lascia la figlia e i due adorati nipoti

A dare il triste annuncio della sua scomparsa è stata la figlia Antonella. Oltre a lei, lo piangono i nipoti Emily e Ryan, i fratelli e le sorelle.

Il rosario è stato recitato lunedì nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Vigliano. Nella stessa chiesa, ieri pomeriggio alle 14,30, familiari e amici gli hanno detto addio.

Dopo la cerimonia religiosa, Gesualdo è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella. Successivamente le ceneri sono state tumulate nel cimitero di Vigliano.

“Ciao Aldo, te ne sei andato in punta di piedi”

“Ciao Aldo – sono le parole scritte in un messaggio dall’amica Nadia -, te ne sei andato in silenzio, in punta di piedi, per non disturbare nessuno. Ti contraddistingueva il sorriso, il buon umore e la discrezione. Fai buon viaggio”.

